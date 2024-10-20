Великобритания и ФРГ заключат «историческую» сделку

Лондон и Берлин в ближайшее время заключат историческую военную сделку, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом пишет Times.

Соглашение между странами подразумевает совместные военные учения королевской армии и Бундесвера в странах на восточном фланге НАТО.

Документ также позволит двум странам совместно закупать больше вооружений и военной техники и более тесно сотрудничать в сфере разработки технологий военного назначения.

«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — уточнил министр.

По его мнению, соглашение с Берлином станет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после военной сделки с Францией в 2010 году.

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Напомним, что в апреле 2024 года ФРГ и Соединенное королевство подписали соглашение по вопросам безопасности и обороны. В документе говорилось, что две страны считают себя ведущими державами в Прибалтике и намерены и дальше увеличивать свое присутствие в регионе.