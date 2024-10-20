Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку сына

Австралийский архитектор и отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку его сына. Он отметил, что глава РФ стал первым мировым лидером, выступившим в защиту журналиста.

Президент Путин в 2012 году стал первым главой государства, выступившим в защиту интересов Джулиана как издателя и гражданина. В то время в адрес Джулиана лилась порочащая ложь. <...> А Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. За это я выражаю свою симпатию в адрес вашего президента, — сказал он.

Ранее директор Фонда борьбы с репрессиями, журналистка Мира Тэрада сообщила о прибытии Шиптона в Москву. Журналистка рассказала, что встретила его в аэропорту 19 октября, показав совместное фото.

В июне основатель Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию. Как стало известно NBC News, он заключил с прокуратурой США соглашение о признании вины, позволяющее ему выйти на свободу.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших публикаций секретной информации в американской истории, которая произошла во время первого президентского срока Барака Обамы. По данным следствия, в 2009 году он вступил в сговор с аналитиком военной разведки Челси Мэннинг. Она передала ему десятки тысяч отчетов о войне в Афганистане, сотни тысяч отчетов о войне в Ираке, телеграммы Госдепартамента и аналитические обзоры узников Гуантанамо.