ЦАХАЛ показала ролик с Синваром в день атаки на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видеозапись, на которой бывший глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар несет свои вещи в туннель в секторе Газа за несколько часов до атаки 7 октября 2023 года. Об этом пишет РБК.

На кадрах ролика представлен мощный, хорошо укрепленный подземный объект. Затем в кадре появляются дети Синвара и, чуть позже, он сам. Люди спокойно идут по туннелю, несут вещи, отец отдает указания сыновьям.

В ЦАХАЛ отметили, что туннель был расположен под домом Синвара в городе Хан-Юнис в анклаве, в нем были оборудованы туалеты, душ и кухня.

Позже израильские военные обнаружили в нем запасы продуктов, наличные и документы.

Появились подробности убийства лидера ХАМАС Яхья Синвара

Напомним, что Синвар погиб в городе Рафах в секторе Газа 18 октября 2024 года. Дом, в котором он находился, обстреляли танки, затем в нем провели зачистку солдаты.