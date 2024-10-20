Додон о референдуме по ЕС: нас вводят в заблуждение

Экс-президент Молдавии Игорь Додон признал, что не голосовал на референдуме о вступлении страны в ЕС. По его мнению, власти вводят граждан в заблуждение, через плебисцит намереваясь изменить Конституцию республики. Об этом пишет РИА Новости.

В Молдавии в воскресенье, 20 октября, проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум о вступлении страны в ЕС.

«Не принимаю участие в референдуме. Я считаю, что нас вводят в заблуждение. Это референдум не про евроинтеграцию, а про изменение Конституции», — разъяснил Додон.

Политик отметил, что не следует таким образом менять основной закон государства. Он добавил, что его близкие также отказались принимать участие в референдуме.

Ранее кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый сообщил, что отдал голос на президентских выборах, но не стал брать второй бюллетень, предназначенный для голосования за возможное вступление страны в ЕС.