МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

Международный валютный фонд опубликовал пятый обзор, посвященный Украине в рамках механизма расширенного финансирования. В этом документе МВФ прогнозирует, что конфликт завершится через год.

«В обновленном базовом сценарии конфликт завершится в последнем квартале 2025 года», — сказано в обзоре

Отмечается, что украинский кризис «продолжает приносить растущие экономические, социальные и гуманитарные потери». Атаки по энергетической инфраструктуре «нанесли серьезный экономический ущерб». Перспективы ситуации на Украине «остаются крайне неопределенными».