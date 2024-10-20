МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
Международный валютный фонд опубликовал пятый обзор, посвященный Украине в рамках механизма расширенного финансирования. В этом документе МВФ прогнозирует, что конфликт завершится через год.
«В обновленном базовом сценарии конфликт завершится в последнем квартале 2025 года», — сказано в обзоре
Отмечается, что украинский кризис «продолжает приносить растущие экономические, социальные и гуманитарные потери». Атаки по энергетической инфраструктуре «нанесли серьезный экономический ущерб». Перспективы ситуации на Украине «остаются крайне неопределенными».
«Ожидается, что боевые действия продолжатся в течение следующего года, создавая давление на расходы и открывая дополнительные потребности в финансировании», — считают в МВФ.