В России прокомментировали призыв Си Цзиньпина готовиться к войне

Китай наряду с мирным сценарием разрешения тайваньского кризиса рассматривает и военный. Так считает военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает издание «Абзац».

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне посетил бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Во время общения с военными глава государства призвал готовиться к войне.

Комментируя этот призыв, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Си Цзиньпин рассматривает не только мирный сценарий, но и военный.

По его словам, Тайваньский пролив является ключевым для Пекина транспортным коридором в Юго-Восточную Азию. Вашингтон и его союзники это прекрасно понимают.

«Поэтому эти учения китайские показали решимость Китая, китайских вооружённых сил на силовой сценарий. Вопрос в другом — вступятся за Тайвань США и остальные?» — задался вопросом Дандыкин.

Он предположил, что дело может принять «очень серьёзный» оборот.

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Эксперт добавил, что Россия на Дальнем Востоке граничит с Китаем, поэтому ее заботит все происходящее в регионе. Сейчас отношения РФ с Китаем очень хорошие, включая оборонную сферу. Страны регулярно проводят совместные учения.