Рейтинг Макрона упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг одобрения французского президента Эмманюэля Макрона пробил новое дно, опустившись до рекордно низкого уровня. Об этом гласят итоги соцопроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (Ifop) и обнародованного изданием La Journal du Dimanche.

Как сообщила газета, сразу 78 процентов участников опроса недовольны работой Макрона на посту президента. Положительно оценили деятельность Макрона, соответственно, лишь 22 процента респондентов.

La Journal du Dimanche подчеркивает, что нынешний показатель одобрения деятельности Макрона является рекордно низким. Примечательно, что руководитель Ifop Фредерик Даби указал на поразительные темпы падения рейтинга Макрона. Так, по словам Даби, нынешний французский лидер "потерял 9 процентных пунктов с мая".