Си Цзиньпин сделал заявление о сотрудничестве с Северной Кореей

Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, ранее глава Кореи поздравил китайского коллегу с с 75-летием со дня основания КНР.

В ответной телеграмме Си Цзиньпин выразил искреннюю признательность Ким Чен Ыну за поздравления, отметил, что с годами традиционная дружба КНР и КНДР становится крепче.

«Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете», — отметил глава Китая.

Си Цзиньпин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу — счастья и благополучия, а КНДР — расцвета и процветания.