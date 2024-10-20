Вопрос потенциального членства Украины в НАТО будет зависеть от позиции новой администрации Соединенных Штатов, однако Франция не против вступления Киева в военный блок. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает La Tribune Dimanche.

Он подчеркнул, что Франция «в принципе не выступает» против вступления Украины в НАТО. Лекорню также сообщил, что во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином тот заявил ему, что республиканцы и демократы США «занимают четкую позицию по вопросу поддержки Украины».

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Глава МО Франции также заметил, что вне зависимости от результатов президентских выборов в США, новая администрация будет фокусироваться на Китае.

«Это ставит под вопрос распределение затрат на НАТО. И здесь европейцы не должны обманывать себя. Модель, при которой американский налогоплательщик платит за обеспечение безопасности граждан Румынии или Прибалтики, уходит в прошлое. Я многого ожидаю от новой Европейской комиссии, особенно в вопросе устранения препятствий, отягощающих [европейскую] оборонную промышленность», — сказал он.

До этого Le Monde со ссылкой на источник писало, что Соединенные Штаты Америки больше не возражают против вступления Украины в НАТО. Согласно материалу издания, в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, действующий лидер США Джо Байден в свой переходный период сможет активно действовать в вопросе приглашения Украины в НАТО. Однако, как считают эксперты, в случае победы республиканца Дональда Трампа «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».