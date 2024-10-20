Массовые нарушения и сотни стычек: как проходят выборы в Молдавии

В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Еще до этого политические эксперты отмечали, что выборы являются наиболее грязными за последние 33 года. URA.RU рассказывает, как проходит избирательный процесс и как его результаты могут сказаться на дальнейшей жизни страны.

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Особенности выборов и влияние на будущее

Главные фигуры

Политические эксперты отмечают, что основное противостояние ожидается между действующей президентом Майей Санду, которая баллотируется на второй срок и сторонниками более сбалансированной внешней политики. Санду известна своим курсом на укрепление связей с Европейским союзом, что привело к охлаждению отношений с Россией.

По местному законодательству, чтобы выборы президента и референдум были признаны действительными, необходима явка избирателей не менее 33,3%. Для каждого процесса явка будет учитываться отдельно.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Среди претендентов на пост главы государства такие известные политические деятели, как действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло и лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый, которые входят в тройку лидеров по предварительным опросам.

Стояногло, один из главных конкурентов Санду, поддерживается оппозиционной Партией социалистов. Он считает, что необходимо развивать отношения как с Западом, так и Восток. Также он придерживается нейтральной позиции, касаемо России. В разговоре с журналистами РИА Новости он заявил, что в случае победы на выборах первая его поездка будет в Приднестровье.

Майя Санду, в свою очередь, акцентирует внимание на продолжении проевропейской политики. Она выступает за евроинтеграцию.

Параллельно с референдумом

На референдуме в Молдове гражданам предложат ответить на вопрос о желании страны вступить в Европейский Союз. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию среди населения и оппозиционных партий страны. Критики полагают, что инициатива проведения референдума служит не столько национальным интересам, сколько интересам текущего правительства.

Оппозиция выразила опасения относительно истинных мотивов проведения референдума. Она считает, что это событие направлено на укрепление позиций действующей власти перед предстоящими выборами.

«Референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей», — заявляют представители оппозиции.

Ход выборов

На президентских выборах в Молдавии к 08:30 по московскому времени, спустя полтора часа с начала голосования, явка избирателей составила 2,38%. Об этом сообщает официальный сайт Центризбиркома страны. В ходе брифинга глава ЦИК страны Анжела Караман подчеркнула, что все участки открылись вовремя.

Большинство голосов было отдано на внутренних избирательных участках. Отмечается, что в выборах на тот момент приняли участие 65 тысяч человек.

Более пяти тысяч отдали свой голос из зарубежных избирательных участков. Голосовали и молдавские жители, в настоящий момент находящиеся в России. Для них два избирательных участка были организованы на территории посольства в Москве.

Скандалы и нарушения

На президентских выборах в Молдавии зарегистрировано более 170 сообщений о возможных нарушениях, сообщает директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил. По его словам, наблюдатели активно фиксируют инциденты и проводят их проверку. Из них 34 факта нарушения уже были официально зарегистрированы.

Наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на 614 избирательных участках, включая те, где голосуют жители Приднестровья. В день голосования работают также мобильные группы, которые контролируют ситуацию на местах. Панфил подчеркнул, что все сообщения о возможных нарушениях тщательно проверяются, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость выборного процесса в стране.

Один из кандидатов в президенты Ион Кику отметил, что власти заставляют принудительно голосовать собственных граждан. Он отметил, что это является грубейшим нарушением. По словам политика, такие действия являются грубым нарушением.

Другой кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев сообщил, что в крупных больницах республики медперсонал собирает бюллетени пациентов, чтобы затем использовать их в «непонятных» целях. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.