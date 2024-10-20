Как изменились отношения Израиля с Европой из-за войн в Газе и Ливане

Израиль подвергается все более резкой критике со стороны европейских лидеров, которые пытаются удержать еврейское государство от продолжения войн в секторе Газа и на юге Ливана.

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Европейские лидеры, пока безрезультатно и тщетно, пытаются использовать свои рычаги влияния, чтобы оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью заключения переговоров о прекращении огня: от призывов к полному прекращению поставок оружия Израилю и рассмотрения санкций в отношении крайне правых израильских министров до переговоров между членами ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации Израиля с блоком. При этом наиболее радикальную позицию в этом вопросе занимают власти Ирландии и Испании, которые в случае дальнейшего "бездействия Брюсселя" угрожают ввести собственные санкции в отношении еврейского государства.

Дополнительным стимулом для их усилий является тот факт, что израильские военные теперь наносят удары по миротворческим базам ООН на юге Ливана, где размещаются европейские войска.

"Связи Израиля с ЕС в данный момент находятся под беспрецедентным давлением", - заявил CNN Хью Ловатт, старший научный сотрудник Программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в берлинском аналитическом центре Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Позиция блока и его стран-членов разительно отличается от того, что эксперты описали как непоколебимую поддержку Израиля со стороны европейских государств после событий 7 октября прошлого года, когда в результате нападения ХАМАС на юг Израиля погибло около 1200 человек и было взято в заложники более 250 человек. Однако поскольку ответные меры Израиля против ХАМАС переросли в то, что критики называют "вечной войной", в результате которой, по данным министерства здравоохранения Газы, в секторе Газа погибло более 42 000 человек, европейские страны все активнее пытаются дистанцироваться от еврейского государства.

По словам экспертов, рост критики со стороны Европы происходит на фоне того, что Соединенные Штаты, по всей видимости, либо не способны, либо не желают оказать существенное давление на Израиль всего за несколько недель до президентских выборов в ноябре. При этом Нетаньяху уже демонстративно не прислушивается к рекомендациям "хромой утки" Байдена и представителей его администрации.

"Существует большое разочарование, по крайней мере в западноевропейских столицах, тем, как США управляли (ближневосточной) дипломатией в течение последнего года", - сказал Ловатт.

По его словам, некоторые государства ЕС считают, что Соединенные Штаты должны были сделать больше, чтобы "смягчить и ограничить действия Израиля". Эксперт добавил, что изначально отношения ЕС и Израиля были напряженными из-за нападения еврейского государства на сектор Газа, "которое многие европейские правительства, включая те, которые по-прежнему поддерживают Израиль, считают несоразмерным и противоречащим международному праву". Наземная операция Израиля против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" на юге Ливана, возможно, "перевернула ситуацию" для многих европейских государств, сказал Ловатт.

Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин направил израильскому правительству письмо с требованием принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа в течение следующих 30 дней, в противном случае возникнет риск нарушения законов США, регулирующих иностранную военную помощь. Однако в Израиле не торопятся выполнять указания из Белого дома.

В четверг главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что за это время может погибнуть слишком много людей. "США говорили Израилю, что им нужно улучшить гуманитарную поддержку Газы, но они дали отсрочку на один месяц", - заявил журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС перед саммитом лидеров, сообщает Reuters.

"Отсрочка на один месяц при нынешних темпах приведет к гибели многих людей", - добавил Боррель.

Европейская критика в адрес Израиля достигла нового уровня, когда израильские военные самолеты начали наносить удары по постам миротворческой миссии ООН на юге Ливана. Миссия UNIFIL находится в этом районе с 1978 года и состоит из граждан 50 стран, включая военных из Испании, Ирландии, Италии и Франции. Майя Сион-Цидкияху, директор "Программы отношений Израиль-Европа" в аналитическом центре Mitvim в Иерусалиме, заявила, что "когда речь заходит о защите собственных солдат", европейские государства, как правило, более активны и настойчивы. ООН заявила, что израильские военные несколько раз обстреливали миротворцев за последние недели, ранив более десятка человек. Израильские силы также силой вошли на базу и остановили критически важное логистическое движение, заявили во Всемирной организации. Израиль заявил, что не намерен наносить вред миротворческим силам ООН на юге Ливана, но обвинил "Хезболлу" в использовании миротворцев в качестве живого щита. Нетаньяху предупредил, что миротворческие силы в Ливане находятся "под угрозой", и призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "немедленно вывести их".

Дипломатическая ссора между Израилем и некоторыми европейскими лидерами вышла на поверхность на этой неделе. В своих замечаниях, вызвавших резкую реакцию Израиля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на заседании кабинета министров, что "Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН", сообщает AFP. Макрон имел в виду резолюцию ООН 181, известную как План раздела, который проложил путь к созданию Израиля в 1948 году.

Ранее французский президент призвал к полной приостановке продажи Израилю оружия, использовавшегося в войне в Газе, подчеркнув при этом, что Франция не участвовала в его поставках. Нетаньяху отреагировал спустя пару часов, сказав, что "это не решение ООН… а победа, достигнутая в Войне за независимость кровью наших героических бойцов, которая создала Государство Израиль", добавив, что многие из этих бойцов "пережили Холокост, в том числе режим Виши во Франции". Нетаньяху добавил , что ООН "за последние десятилетия… одобрила сотни антисемитских решений" против Израиля с целью лишить еврейское государство "права на существование и возможности защищать себя". Израиль неоднократно обвинял ООН и Гутерриша в антисемитизме и на этой неделе объявил главу ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в Израиль.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также осудила действия Израиля в Ливане, включая израильский военный удар по миротворческой базе ООН, где размещены около 1100 итальянских военнослужащих.

"Мы защищаем право Израиля жить в мире и безопасности, но мы вновь заявляем о необходимости того, чтобы это происходило в соответствии с международным гуманитарным правом", - заявила Мелони.

Италия является третьим по величине поставщиком оружия в Израиль, снабжая еврейское государство вертолетами и пушками, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Однако после начала войны в Газе Италия приостановила все новые экспортные лицензии и аннулировала все соглашения, подписанные после 7 октября, сообщает итальянское государственное информационное агентство ANSA.

Ирландия и Испания призвали ЕС пересмотреть свое Соглашение об ассоциации с Израилем, заявив, что еврейское государство нарушает пункт торгового соглашения о правах человека в своей войне в Газе. Боррель сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в Совете по иностранным делам, поскольку есть "достаточно доказательств", чтобы он заслуживал обсуждения. Изменение соглашения, по оценке экспертов, способно навредить Израилю, особенно, если это затронет торговлю. ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля, а объем торговли между Израилем и блоком составил 46,8 миллиарда евро в 2022 году, согласно данным ЕС.

Отметим, что в знак протеста против войны Израиля в Газе Испания, Ирландия и Норвегия официально признали палестинское государство в мае. Британия, которая вышла из состава ЕС, также пыталась сдержать поведение Израиля, совсем недавно рассматривая санкции против крайне правых израильских министров, включая министра финансов Бецалеля Смотрича и министра безопасности Итамара Бен Гвира, известных своими планами по изгнанию палестинцев из сектора Газа.