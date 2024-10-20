Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на объятия

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии ввел лимит в три минуты на обнимание пассажиров и провожающих. Об этом сообщает CNN.

Как передает телеканал, на территории аэропорта появились объявления, рекомендующие воспользоваться парковкой «для более нежного прощания». Очень быстро это сообщение стало вирусным в соцсетях и вызвало много споров. Многие пользователи назвали такую политику воздушной гавани «бесчеловечной».

Генеральный директор аэропорта Данидин Даниэль Де Боно высказался по этому поводу в интервью новозеландскому радио RNZ. Он сослался на исследование, согласно результатам которого 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви». Де Боно отметил, что на парковке аэропорта Данидина разрешено 15-минутное бесплатное посещение. По его словам, команда воздушной гавани на протяжении многих лет наблюдала там «интересные вещи».

В марте 2023 года в аэропорту Данидина задержали рейс из Окленда из-за ежа, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.