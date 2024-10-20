США расследуют утечку разведданных о планах ЦАХАЛ по атаке Ирана

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Соединенные Штаты расследуют утечку секретных данных своей разведки о подготовке Израилем ответного удара по Ирану. Об этом пишет CNN со ссылкой на три осведомленных источника.l

По данным телеканала, документы попали в интернет 18 октября, первым их опубликовал Telegram-канал «Middle East Spectator».

На документах есть гриф «совершенно секретно», а также маркировка, означающая, что они предназначены только для военных из США и их союзников — Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии.

В секретных файлах описана подготовка ЦАХАЛ к ответному удару по Ирану. В частности, сообщается о транспортировке боеприпасов, учениях израильских ВВС, пояснили журналисты.

По их словам, любая подобная утечка автоматически влечет за собой расследование ФБР совместно с Пентагоном и американскими разведывательными службами.

Напомним, что Тегеран 1 октября 2024 года нанес по военной инфраструктуре Израиля массированный ракетный удар. Он последовал за гибелью генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана и лидера поддерживаемого Тегераном ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.