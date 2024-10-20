В США сообщили об истинном отношении Байдена к Харрис

Президент США Джо Байден в диалоге с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента Камалы Харрис, с чем его собеседник согласился.

Как утверждает New York Post, приватная беседа состоялась на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель. Суть разговора расшифровал профессиональный чтец по губам Джереми Фримен.

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«Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что «она» «не такая сильная, как я», — и Обама согласился, что это правда… добавив: «У нас есть время», — говорится в статье.

При этом источник, близкий к Обаме, не стал отрицать корректность перевода, однако отметил, что только Обама и Байден знают, что они обсуждали.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность, что Обама проголосует за него на выборах.

Также в NYP писали, что, по мнению сводного брата Обамы Малика Обамы, политик по-прежнему управляет США.