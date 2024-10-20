Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается устроить переворот в этом органе Евросоюза, скрытно расширяя полномочия комиссии и превращая его в наднациональный авторитарный орган. Об этом заявил колумнист британского издания UnHerd Томас Фази.

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— Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, фон дер Ляйен подготовила почву для беспрецедентного наднационального захвата власти, — написал он.

Такие процессы в Еврокомиссии происходят уже почти 15 лет, и ради усиления своего влияния орган использовал «перманентный кризис» в Европе, в том числе конфронтацию с РФ. Так, например, для усиления исполнительных полномочий ЕК фон дер Ляйен воспользовалась украинским кризисом. Это привело к «фактической наднационализации» внешней политики Евросоюза и ее подчинении стратегии США и Североатлантического альянса. А выдвижение на ключевые посты в оборонной и внешнеполитической сферах представителей стран Балтии посылает НАТО сигнал о приверженности ЕС антироссийской политике, отметил автор публикации.

Кроме того, он обратил внимание на то, что председатель ЕК планирует радикально переделать бюджетную систему Евросоюза, централизировав ее. Для каждого государства — члена ЕС планируют создать единый нацфонд. Это позволит фон дер Ляйен оказывать давление на неугодные страны перекрытием финансовых потоков.

Ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии приблизит ЕС к самой зловещей фазе ее существования, заключил Фази.

Мигранты, которые прибывают в Польшу, Финляндию и страны Балтии, являются результатом гибридных атак РФ и Белоруссии. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен 18 октября на саммите Евросоюза.