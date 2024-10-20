Трамп: Израиль усилил позиции на Ближнем Востоке, так как не слушает Байдена

Израиль улучшил свои позиции в ближневосточном конфликте потому, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху игнорирует указания американского лидера Джо Байдена и его администрации. Такое мнение выразил в субботу кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

"Он (Байден - здесь и далее прим. ТАСС) говорит ему (Нетаньяху) не делать того или этого <...>. Биби (Биньямин Нетаньяху) не слушает его. И знаете что? Они сейчас намного усилили позиции по сравнению с тем, что было три месяца назад, - сказал Трамп. - Биби позвонил мне сегодня и заявил, что это потрясающе <...>. Он не прислушивался к Байдену потому, что если бы он это делал, то не оказался бы в таком [хорошем] положении".

По мнению Трампа, если в ответ на предложения Байдена сделать все наоборот, то можно "стать величайшим президентом [США] в вопросах внешней политики".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.