США теряют интерес к украинскому вопросу и хотели бы уступить решение конфликтной ситуации Европе, поскольку события на Ближнем Востоке продолжают накаляться. Об этом написала газета Le Figaro.

«Возобновляя свои действия на Ближнем Востоке, Америка теряет интерес к украинскому вопросу, который она хотела бы уступить европейцам. Но Старый Континент (Европа — прим. URA.RU) медленно готовится к этому новому вызову», — говорится в материале издания.

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за того, что США игнорируют его требования. По словам специалиста по вопросам международного права Александра Меркуриса, американцы уйдут от решения украинского конфликта, поскольку они сталкиваются с более гнетущими проблемами.