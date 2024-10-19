В Одессе убили помогавшего с силовой мобилизацией бизнесмена

Глава украинского общественного добровольного формирования, помогающего силовикам проводить мобилизацию, был найден убитым в пригороде Одессы. Об этом сообщает издание "Страна".

Отмечается, что труп Геннадия Бейбутяна, который руководил "Подразделением содействия правоохранительным органам", был обнаружен с огнестрельными ранениями в 12 км от Одессы на обочине дороги рядом с автомобилем "Тесла".

Как добавляет издание, формирования добровольцев, подобные "Подразделению содействия правоохранительным органам", совместно с военкомами и полицией проводят рейды по общественным местам и улицам городов, задерживая мужчин для последующей мобилизации. "Страна" отмечает, что участники этих формирований часто выполняют также функции передачи военкомам взяток от уклонистов. Между отдельными подразделениями зачастую идет борьба "за финансовые потоки и сферы влияния", что приводит к разборкам.