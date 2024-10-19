Hindustan Times: ядовитая пена покрыла приток реки Ганг в Индии
В Индии белая токсичная пена покрыла реку Ямуна, которая является крупным притоком реки Ганг.
Об этом сообщает Hindustan Times.
«Эксперты выразили серьёзную обеспокоенность по поводу рисков для здоровья, связанных с этой токсичной пеной, особенно в сезон фестивалей, когда многие люди празднуют на открытом воздухе», — говорится в материале.
По словам экспертов, это связано с загрязнением реки сточными водами и промышленными отходами.
Кроме того, в Нью-Дели, через который также протекает эта река, отмечается превышение показателей содержания загрязняющих веществ в атмосфере.
Ранее стало известно, что в Австралии был закрыт городской пляж Куджи из-за сотен чёрных шаров неизвестного происхождения размером с мяч для гольфа.