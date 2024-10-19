В Индии белая токсичная пена покрыла реку Ямуна, которая является крупным притоком реки Ганг.

Об этом сообщает Hindustan Times.

«Эксперты выразили серьёзную обеспокоенность по поводу рисков для здоровья, связанных с этой токсичной пеной, особенно в сезон фестивалей, когда многие люди празднуют на открытом воздухе», — говорится в материале.

По словам экспертов, это связано с загрязнением реки сточными водами и промышленными отходами.

Кроме того, в Нью-Дели, через который также протекает эта река, отмечается превышение показателей содержания загрязняющих веществ в атмосфере.

Ранее стало известно, что в Австралии был закрыт городской пляж Куджи из-за сотен чёрных шаров неизвестного происхождения размером с мяч для гольфа.