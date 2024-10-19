Убийство главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара открывает перспективу для политического выхода из ближневосточного конфликта. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Боррель сделал заявление на встрече глав Минобороны стран G7 в Неаполе.

«После убийства Синвара на Ближнем Востоке открылась новая перспектива, мы должны использовать ее для достижения прекращения огня и освобождения заложников и поиска политического решения», — сказал он.

По его словам, перемирие позволит «заново построить суверенитет Ливана, запустить работу ливанских институтов». При этом ливанская армия будет обеспечивать безопасность границ страны.

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Боррель также раскритиковал удары израильской армии по миротворцам ООН в Ливане. Он предложил Совбезу ООН пересмотреть и расширить полномочия миссии ВСООНЛ.

Ранее телеканал CNN предположил, что тело убитого главы политбюро ХАМАС могут обменять на заложников-израильтян в секторе Газа.