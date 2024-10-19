На Кубе вновь произошел блэкаут

Система энергоснабжения Кубы утром в субботу, 19 октября, вновь вышла из строя. Об этом пишет агентство Prensa Latina со ссылкой на пресс-службу «Электрической компании Гаваны».

В компании отметили, что авария произошла в 06:15 по местному времени (13:15 по московскому). Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Специалист по Кубе из Американского университета Уильям Леогранде заметил, что за последние годы на острове только один раз происходило общенациональное отключение электричества. Это произошло, добавил он, после того, как в 2022 году на Кубу обрушился ураган «Ян».

Напомним, что в пятницу, 18 октября, на Кубе произошел блэкаут: после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса (Antonio Guiteras) на острове была полностью прекращена подача электричества, без электричества остались более 10 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Нигерии в третий раз за неделю произошел масштабный сбой в энергосистеме. Жители по всей стране остались без света.