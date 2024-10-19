Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов прекратить спонсировать Владимира Зеленского и выйти из НАТО.

Филиппо напомнил о высказывании президента России Владимира Путина о том, что НАТО воюет руками украинских солдат.

«Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО — это машина для убийств!» — написал французский политик в соцсети X.

Он призвал «прекратить вооружать и финансировать Зеленского». Франция, по его мнению, должна выйти из альянса.

В Нидерландах назвали условие приема Украины в НАТО

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями СМИ стран БРИКС. Глава государства отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине.