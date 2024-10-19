Северная Корея пригрозила Южной войной

Власти КНДР заявили об обнаружении доказательств причастности южнокорейских военных к инцидентам с полетами дронов в районе Пхеньяна. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи .

В Минобороны КНДР сообщили, что в районе Пхеньяна были обнаружены обломки малоразмерного беспилотника дистанционной разведки, принадлежащего Командованию операций БПЛА военных ведомств Республики Корея.

Беспилотник такого типа был продемонстрирован на торжественных мероприятиях в честь Дня армии Южной Кореи, уточнили в ведомстве.

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В министерстве заметили, что Генштаб Корейской народной армии принял решение о сохранении состояния полной боеготовности артиллерийских соединений и частей.

Повторное вторжение «военных средств Республики Корея» в Пхеньяне сочтут «объявлением войны» и нанесут «немедленные ответные удары», предупредили в северокорейском Минобороны.

Ранее МИД КНДР сообщил, что южнокорейские беспилотники в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна с целью распространения агитационных листовок.