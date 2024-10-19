В Нидерландах назвали условие приема Украины в НАТО

Украине следует победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в НАТО, разъяснил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Об этом пишут «Известия».

Ранее Владимир Зеленский в ходе турне по Европе в очередной раз призвал западных союзников принять Украину в НАТО.

«Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы, причем с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, который украинцы достигают в этом направлении [в сфере борьбы с коррупцией]», — отметил министр.

По его мнению, необходимо выработать выработать четкие критерии, которым Украина должна будет соответствовать для принятия в НАТО. В противном случае, пояснил он, принять решение о приглашении в альянс, по его словам, будет сложно.

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Брекельманс резюмировал, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, главы государств и правительств придерживаются различных точек зрения по этой теме.