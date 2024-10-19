Лукашенко заявил, что Белоруссия чисто и аккуратно изберет президента

Белорусы чисто и аккуратно на глазах мирового сообщества изберут своего президента. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на празднике тружеников села "Дожинки" в городе Воложин Минской области, передает ТАСС.

Уехавшие из страны оппозиционеры говорят, что Лукашенко поехал на "Дожинки", чтобы начать предвыборную кампанию, заявил белорусский президент.

"Запомните: больше всего чего бы я не хотел - чтобы эта кампания начиналась", - цитирует его агентство.

По его словам, белорусы изберут того, кто с их точки зрения заслуживает этого.

Поэтому никакой предвыборной кампании, подчеркнул он.

"Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента", - добавил Лукашенко.

1 октября он заявлял, что президентская избирательная кампания в Белоруссии, которая запланирована на 2025 год, станет поводом для внешних нападок на страну.

После этого в Белоруссии возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти.