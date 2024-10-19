В болгарском городе появились баннеры о дружбе с Россией

В Пловдиве установили баннеры с лозунгом «Россия — наш друг». Об этом рассказал депутат Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков, передает РИА Новости.

Депутат заявил, что партия и ее сторонники испытывают искреннее желание дружить с Россией.

«Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — сказал Петков.

По его словам, в СМИ ежедневно распространяется ложь о России, но болгарами она не принимается.

Ранее в Пловдиве активистам БСП удалось отстоять памятник «Алеша», посвященный советскому воину-освободителю. Монумент предлагали демонтировать и перенести в Музей коммунистического искусства члены прозападных партий.

Представители БСП организовали протесты против таких действий и памятник сохранили.