Стало известно, кто заменит президента Бразилии на саммите БРИКС

Делегацию Бразилии на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября возглавит министр иностранных дел Мауро Виэйра, после того как президент республики Луис Инасиу Лула да Силва отметил поездку по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министра Мауро Виэйру назначили главой бразильской делегации, которая примет участие в саммите БРИКС в Казани <...>. Сегодня вечером министр отправляется на мероприятие", - говорится в тексте.

Ранее в администрации президента Бразилии сообщили, что Лула да Силва не сможет поехать на саммит по состоянию здоровья и примет участие в нем в формате видеоконференции.

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