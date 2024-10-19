Умер автор «стэнфордского эксперимента»

В США на 92-м году жизни скончался автор «Стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо

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Американский социальный психолог Филип Зимбардо скончался на 92-м году жизни в Сан-Франциско. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Ученый умер в своем доме, причины смерти не приводятся.

Филип Зимбардо родился в Нью-Йорке 23 марта 1933 года. В 1954 году он получил степень бакалавра гуманитарных наук в Бруклинском колледже со специализациями по психологии, социологии и антропологии, годом позже — степень магистра естественных наук по психологии в Йельском университете. В 1959 году он получил степень доктора философии по психологии.

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В 1960-1967 годах Зимбардо был профессором психологии Колледжа искусств и наук Нью-Йоркского университета. Затем год преподавал в Колумбийском университете, а с 1968 года был профессором в Стэнфорде.

Ученый занимался исследованием психологических корней зла, застенчивости, социального влияния. Написал несколько книг на основе своих исследований.

Зимбардо получил широкую известность в 1971 году после так называемого «Стэнфордского эксперимента», направленного на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели.

Исследователь разделил 24 студента колледжа на «охранников» и «заключенных», которые жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии Стэнфорда. Они участвовали в эксперименте за вознаграждение во время каникул.

Эксперимент должен был продлиться две недели, но был прерван после шести дней по этическим соображениям. В процессе исследования каждый третий «охранник» проявил садистские наклонности, а двое «заключенных» были исключены из эксперимента раньше времени из-за сильной моральной травмы.

Международное сообщество подвергло эксперимент резкой критике. Ученый ответил оппонентам, назвал исследование «поучительной историей» о том, что может произойти, когда «мы недооцениваем степень влияния социальных ролей и внешнего давления на наши действия».