Власти Израиля обвинили погибшего главу ХАМАС Синвара в слишком роскошной жизни

Израильские власти утверждают, что супруга погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара носила французскую сумку ценой 32 тысячи долларов. После этого обвинили руководство палестинского движения в чрезвычайно роскошной жизни.

В соцсети X (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ) власти Израиля выложили фото, на котором, как утверждается, изображена супруга Синвара. Фотография снабжена подписью: "Жена Синвара пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября прошлого года, сжимая в руках сумку фирмы Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов!"

Далее следуют упреки, что "Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя и посылая других на смерть".

В минувший четверг ЦАХАЛ официально подтвердил, что Синвар ликвидирован в секторе Газа израильскими военными 16 октября. Джо Байден заявил, что "убрать" лидера ХАМАС помогла американская разведка.