Стало известно о секретной тюрьме для политзаключенных в Бангладеш

Долгие годы в Бангладеш под контролем премьер-министра Шейх Хасины действовала секретная подземная тюрьма «Дом зеркал». Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на бывших заключенных.

С момента прихода ко власти Шейх Хасины в 2009 году в республике началась волна репрессий. Преследование могло грозить за организацию митинга, перекрытие дорог в знак протеста и посты в соцсетях. С тех пор, по подсчетам правозащитников, в Бангладеш без следа исчезло более 700 диссидентов, но реальная цифра может быть гораздо выше.