Стармер в разговоре с Нетаньяху выразил беспокойство по поводу атаки БПЛА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху после атаки беспилотника в районе города Кейсария, где находится дом главы правительства Израиля. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, Стармер выразил обеспокоенность по поводу произошедшего.

"Премьер-министр заявил, что был встревожен, услышав о том, что в сторону дома премьер-министра Нетаньяху сегодня утром был запущен беспилотник. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара, который, как отметил [британский] премьер-министр, был жестоким террористом, без которого мир станет лучше. Он также говорил с премьер-министром Нетаньяху о том, чтобы использовать возможность, возникшую после смерти Синвара, для прекращения вооруженного противостояния и освобождения заложников", - говорится в документе.

Стармер также обратил внимание Нетаньяху на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и в Ливане.

Ранее в субботу беспилотный летательный аппарат был запущен в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии, сообщил ТАСС советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман. Он отметил, что инцидент обошелся без пострадавших, а "сам премьер и его супруга не находились дома" в момент атаки. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории, два из них были перехвачены, еще один врезался в здание в районе Кейсарии. Сам премьер-министр обвинил "агентов Ирана" в том, что они пытались убить его вместе с супругой.