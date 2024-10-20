В Молдавии завершено голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС. Участки на территории республики закрылись в 21:00 (время совпадает с московским). Голосование продолжится в ряде западных стран, где организаторы выборов ориентируются на местное время, передает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.

Также до 23 часов продлено головование на участках в России, сообщил ТАСС сотрудник посольства в Москве.

Выборы прошли при высокой активности избирателей. По данным на 21:00, явка составила 51,3% (1,544 млн избирателей), превысив порог в 33,3%, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися. К этому времени ЦИК и наблюдатели не сообщали о значительных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты. При этом комиссия еще находится в процессе проверки жалоб и поступившей информации.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Опросы общественного мнения называют фаворитом избирательной гонки действующего президента Майю Санду. Она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом. В связи с этим в стране и проходит референдум.

Ее главным оппонентом выступает бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, который заявляет, что политика Санду противоречит интересам Молдавии, и высказывается за восстановление связей с РФ.

Первые предварительные итоги ЦИК республики обычно озвучивает уже через несколько часов после окончания голосования. Победителем президентских выборов будет признан кандидат, получивший не менее половины голосов. В противном случае через две недели состоится второй тур с участием двух кандидатов.