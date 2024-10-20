Все цели, заявленные киевскими властями в 2014 году, оказались лживыми и обернулись крахом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, желание внести в конституцию вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс обернулось тем, что в НАТО «уже и не знают, как понятнее послать нас».

«Хотели не быть, как рашка? Получили диктатора, отмену выборов, отлов людей по улицам, поборы с тех, кто хочет из этого “рая” уехать, и выстрелы в спину тем, кто не может заплатить, запреты это все показывать и тотальную цензуру на все, что "не потужно"», — написал Дубинский.

Также депутат вспомнил о планах властей увеличить население Украины до 60 миллионов человек. Он отметил, что сейчас в стране живет треть от обещанного числа.

Также политик подчеркнул, что вместо новых молодых политиков к власти пришли люди, которые «хорошо поют гимн и носят вышиванки, а еще лучше — воруют». Кроме того, он отметил, что желание стать европейцами обернулось превращением в «шароварный колхоз», в котором сносят памятники, пишут некоторые названия с маленькой буквы и записываются в «мовные инспекторы».

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

Ранее Дубинский заявил, что власти Украины ведут страну в пропасть из-за того, что не сумели завершить горячую фазу конфликта. Он сравнил ситуацию с падением нацистской Германии в 1945 году.