На Украине объяснили отсутствие реакции Запада на хаос в стране

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал отсутствие реакции Запада на происходящий на Украине хаос. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Зеленского заподозрили в попытке шантажировать Запад

Политик предположил, что перед лицом грядущего поражения Украину используют как «дрон-камикадзе», при этом не обращают внимания на возможные жертвы среди мирных жителей.

«Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа “или НАТО, или бомба”, не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется», — объяснил он.

Ранее Дубинский заявил о падении Украины в пропасть из-за правительства. Он также сравнил ситуацию с крушением нацистской Германии в 1945 году.