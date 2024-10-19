В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО

Киев должен победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в Североатлантический альянс, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

Он призвал выработать четкие критерии, которым Украина должна будет соответствовать для принятия в НАТО, иначе принять решение о приглашении в Альянс будет сложно.

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«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — указал Брекельманс.

Глава военного ведомства также сообщил, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет консенсуса по поводу приглашения Киева в блок, отметив, что среди них ходят «очень разные мнения по этому вопросу».