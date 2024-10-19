США предоставят Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7

США готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита стран «Большой семерки» (G7) с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

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По данным источников, США предоставят необходимую помощь, несмотря на вето, которое наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предложение по продлению сроков заморозки российских активов с полугода до 36 месяцев.

Ранее стало известно о соглашении США и Евросоюза о помощи Украине за счет российских активов. Вашингтон и ЕС близки к соглашению о поддержке Киеву на 50 миллиардов долларов за счет российских активов, написало агентство Bloomberg.