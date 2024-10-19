Глава кабмина Словении встретится с Байденом в ходе визита в США

Премьер-министр Словении Роберт Голоб в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

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"Премьер-министр Роберт Голоб посетит Соединенные Штаты с рабочим визитом по приглашению президента США Джо Байдена. Беседа с президентом США запланирована на вторник, 22 октября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства Словении в Х (ранее в Twitter).

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Отмечается, что основной целью визита является укрепление отношений между двумя странами.