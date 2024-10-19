Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал Запад откреститься от «плана победы» Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

По его словам, в его предложениях нет ничего конструктивного, а Зеленский торопится затащить остатки Украины в Североатлантический альянс, чтобы лишить ориентированное на Россию население шансов на самоопределение.

Зеленский рассказал об ожидании реакции США на «план победы» Украины

«Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение», — указал парламентарий.

Ранее Зеленский презентовал «план победы». Он включает пять пунктов и три секретных дополнения. По его словам, реализация плана зависит от партнеров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. Инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.