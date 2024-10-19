В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей
Граждане Сербии не смогут забыть тысячи советских воинов, павших на сербской земле в борьбе с нацизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам встречи с зампредом Совета Федерации России Константином Косачевым министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненада Поповича.
«Мы согласились в том, что сербы и русские веками стояли плечом к плечу в борьбе против общих неприятелей», — сказал министр.
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«Наша вековая дружба и братство и сегодня — фундамент, но котором стоят стратегические партнерские отношения Сербии и России», — отметил политик.
Попович принял участие в открытии выставки Государственного центрального музея современной истории РФ с фотографиями военных лет в центре Белграда. На мероприятии также присутствовал российский посол Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и первый замминистра культуры Сербии Миомир Джорджевич.
Представители посольства РФ и сербские власти в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в ряде населенных пунктов.
Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество. В каком именно формате планируется разговор, он не уточнил.
Освобождение Сербии от нацистов связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.