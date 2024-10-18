Во Франции призвали пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Украину стоит пригласить в НАТО уже сейчас. Об этом в интервью Parisien заявил замглавы МИД Франции, министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.

По его словам, приглашение Украины в НАТО станет «первым этапом и политическим сигналом».

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«Мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем усилия, чтобы убедить наших партнеров, даже если вступление является длительным и требующим процессом», — добавил Хаддад.

Ранее Владимир Зеленский впервые представил в Верховной раде свой «план победы». Он включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, план подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством.