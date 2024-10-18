Госдеп США объявил многомиллионную награду за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США объявил вознаграждение на сумму до 10 миллионов долларов за сведения о проекте «Рыбарь». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что награда была объявлена в рамках программы «Вознаграждение за правосудие». Согласно информации ведомства, госдепу нужна информация, которая позволит идентифицировать или найти лиц, связанных с проектом «Рыбарь».

«”Рыбарь” управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 года “Рыбарь” создал канал TEXASvsUSA в соцсети X, чтобы эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса», — сообщили в госдепе.

Проект «Рыбарь» включает в себя одноименный Telegram-канал, сайт а также канал на Rutube и группу в социальной сети «ВКонтакте». При этом на сайте проекта указано, что он существует на добровольные пожертвования, а занимается «вопросами военной аналитики, информационной войны и визуальной пропаганды».