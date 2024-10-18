В Раде заявили, что в ВСУ зреет бунт после захвата крупнейшего храма
Многие украинские военные выражают готовность покинуть фронт, чтобы защитить страну от произвола киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук после захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви в Черкассах.
«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие… Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает [президент Украины Владимир] Зеленский для расправы над несогласными», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.
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Депутат также отметил, что речь идет о целых подразделениях, готовых рисковать ради спасения страны от внутреннего врага. Он обвинил Зеленского в развязывании гражданской войны, которая уже приводит к столкновениям и убийствам, подчеркивая, что «ТЦК, коррупция невиданных ранее масштабов, преследования за веру и язык — это их оружие». Дмитрук призвал к немедленному прекращению этой войны.
В ночь на 17 октября неизвестные ворвались в Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Они выгнали верующих, похитили деньги, документы, компьютеры, а также иконы и панагии. Захватчики, одетые в камуфляж с желтыми опознавательными знаками, открыли стрельбу во время литургии. Несмотря на попытку захвата, собор удалось отстоять, и злоумышленники были прогнаны.