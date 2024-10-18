Многие украинские военные выражают готовность покинуть фронт, чтобы защитить страну от произвола киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук после захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви в Черкассах.

«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие… Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает [президент Украины Владимир] Зеленский для расправы над несогласными», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.

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Депутат также отметил, что речь идет о целых подразделениях, готовых рисковать ради спасения страны от внутреннего врага. Он обвинил Зеленского в развязывании гражданской войны, которая уже приводит к столкновениям и убийствам, подчеркивая, что «ТЦК, коррупция невиданных ранее масштабов, преследования за веру и язык — это их оружие». Дмитрук призвал к немедленному прекращению этой войны.

В ночь на 17 октября неизвестные ворвались в Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Они выгнали верующих, похитили деньги, документы, компьютеры, а также иконы и панагии. Захватчики, одетые в камуфляж с желтыми опознавательными знаками, открыли стрельбу во время литургии. Несмотря на попытку захвата, собор удалось отстоять, и злоумышленники были прогнаны.