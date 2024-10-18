Байден: у Запада нет единого мнения по вопросу ударов ВСУ вглубь РФ

В настоящее время у стран Запада не существует консенсуса относительно вопроса предоставления Украине дальнобойного оружия и разрешения бить вглубь России. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Агентство отметило, что Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит западные страны разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ, а также одобрить поставки дальнобойного оружия.

Зеленский заявил о договоренности с США о регулярной военной помощи

«В настоящее время нет консенсуса по дальнобойному оружию», — прокомментировал это в ходе официального визита в Германию Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что позиция Вашингтона по ударам ВСУ вглубь РФ дальнобойным оружием не изменилась.