КНДР обнаружила воздушные "шары с мусором" из Южной Кореи

Власти КНДР обнаружили на своей территории мусор, прилетевший из Республики Корея на воздушных шарах. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что мусор был обнаружен 18 октября в первой половине дня в районе сел Хваам, Мунбон, Рёнхак в провинции Канвондо. ЦТАК отмечает, что его разбросала южнокорейская сторона с помощью воздушных шаров.

Органы безопасности заблокировали районы, провели поисковую работу, экспертизу, анализ содержимого и сожгли его.

"Министерство общественной безопасности сообщило Генштабу о результате экспертизы и анализа ситуации вокруг разбросанного врагом мусора", - сказано в сообщении.

Южнокорейские активисты ранее распространяли политические листовки, которые в Пхеньяне называли мусором, а также флеш-накопители с сериалами и музыкой. С конца мая КНДР запускает в Республику Корея воздушные шары с отходами.

11 октября МИД КНДР выступил с требованием к Сеулу прекратить полеты южнокорейских беспилотников. Дипломаты народной республики рассказали, что южнокорейские дроны трижды в октябре входили в воздушное пространство Пхеньяна с целью распространения листовок. Генштаб Корейской народной армии привел в состояние готовности артиллерию на границе.