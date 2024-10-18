Зеленский заявил о готовности обсудить мирные инициативы трех стран

Украина готова обсудить предложения Китая, Индии и ЮАР по урегулированию конфликта на своей территории. Об этом, как сообщает ТАСС, в эфире украинского телемарафона заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, хорошая возможность обсудить это появится в ноябре на встрече стран «Большой двадцатки» (G20), где будут представители всех указанных стран.

«Пожалуйста, можем взять их предложения и все это. Если это объединяет мир вокруг одного плана — я за», — сказал украинский лидер, видимо, подразумевая, что мирные инициативы других стран могут быть включены в его «план победы».

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Зеленский заявил о договоренности с США о регулярной военной помощи

Первый из них подразумевает приглашение Украины в Североатлантический альянс до завершения боевых действий.

Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киева ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории, а также размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления украинский президент подчеркнул, что второй, третий и четвертый пункты имеют секретные дополнения.