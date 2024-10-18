Байден заявил о новой возможности для США после гибели Синвара

Президент США Джо Байден считает, что гибель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю и Ирану возможность заключить договоренности о приостановке конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Это, вероятно, дает нам возможность договориться с Израилем и Ираном таким образом, чтобы на время положить конец конфликту", - сказал журналистам Байден, находящийся с визитом в ФРГ.

Он также отметил, что провел "хорошую встречу" с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании. По его словам, между ними "полное единство мнений".

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Пресс-служба армии Израиля сообщила 17 октября, что в секторе Газа были "ликвидированы трое террористов", одним из которых мог быть глава политбюро ХАМАС. Позже военные подтвердили, что Синвар был убит 16 октября в ходе операции в палестинском анклаве. Кроме того, устранение главы радикального движения подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По сведениям телеканала Al Hadath, вместе с лидером ХАМАС были убиты командиры группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - военного крыла движения. Движение ХАМАС 18 октября подтвердило смерть своего лидера.