В ООН назвали шокирующими масштабы разрушений на границе Ливана с Израилем

Разрушение деревень вдоль "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем, названной так по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН) достигло шокирующих масштабов. В последнее время интенсивность обстрелов и авиаударов возросла, однако Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) не намерены покидать свои позиции, заявил на брифинге в Женеве по видеосвязи из Бейрута их официальный представитель Андреа Тененти.

"Опустошение и разрушение многочисленных деревень вдоль "голубой линии" и за пределами [этого района] шокируют", - отметил он, подчеркнув, что "в последние дни увеличилось число тяжелых артиллерийских обстрелов и мощных авиаударов, а также количество нарушений воздушных границ Ливана".

По словам Тененти, Израиль неоднократно наносил удары по позициям сил ООН, ставя под угрозу их безопасность. В свою очередь движение "Хезболлах" запускает ракеты по Израилю с позиций ВСООНЛ, также ставя под угрозу безопасность миротворцев, сказал официальный представитель. Он напомнил, что, несмотря на просьбы Израиля о том, чтобы силы ООН оставили свои позиции вблизи "голубой линии", "все страны, предоставляющие войска ВСООНЛ, и Совет Безопасности ООН приняли единогласное решение и миротворцы остаются развернутыми на всех своих позициях". В то же время миссия ООН "регулярно корректирует" свою деятельность, и "планы действий на случай чрезвычайных ситуаций готовы к реализации в случае крайней необходимости".

Миссия "поддерживает открытые каналы связи со всеми сторонами", пояснил Тененти. Проведение патрулирования в большинстве случаев в последние недели было приостановлено из-за осложнившейся обстановки в сфере безопасности. Тем не менее ВСООНЛ продолжает осуществлять мониторинг и "усердно работает за кулисами, чтобы координировать безопасную доставку необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению на юге Ливана агентствами ООН, а также местными и международными неправительственными организациями".

"Мы продолжаем призывать Ливан и Израиль подтвердить свою приверженность резолюции 1701 Совета Безопасности ООН действиями, а не только словами, поскольку это единственное жизнеспособное решение для восстановления стабильности в регионе", - заключил Тененти.

Обстрелы миротворцев

10 октября в миссии ООН сообщили об обстреле израильскими военными ее штаб-квартиры на мысе Рас-эн-Накура, в результате которого двое миротворцев получили ранения. 11 октября были ранены еще двое военнослужащих из состава "голубых касок", а 12 октября получил пулевое ранение один миротворец. Израиль возложил ответственность за случившееся на вооруженные формирования "Хезболлах", которые, по версии израильской стороны, используют миротворцев "в качестве живого щита".

13 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий в районе ливано-израильской границы.