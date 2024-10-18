Дочь бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и действующего посла Киева в Лондоне Валерия Залужного сравнила свою страну с пациентом при смерти. Политик выступил на мероприятии британского Королевского института международных отношений Chatham House и уточнил, что его дочь закончила медицинский институт, пишет РИА Новости.

По ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки, — сказал Залужный.

До этого экс-главком ВСУ заявил, что Киев может прибегнуть к принудительной мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины. Выступая в Королевском институте международных отношений, он призвал не допустить такого развития событий. Также Залужный напомнил, что украинское контрнаступление в июне прошлого года обернулось провалом, поскольку страны Запада не предоставили ВСУ достаточного количества военной техники.

Ранее он высказался против мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Чиновник встретился с украинскими студентами в Лондоне и поделился с ними, что протестовал против этого решения. При этом бывший главнокомандующий добавил, что допускает мобилизацию молодежи в «крайнем случае».