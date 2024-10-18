Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил на мероприятии в Лондоне, что его дочь сравнила родную страну с пациентом в реанимации и с отказавшими почками. Российская газета

«По ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки», — рассказал Залужный. Он уточнил, что его дочь закончила мединститут. Lenta.ru

До этого экс-главком ВСУ заявил, что Киев может прибегнуть к принудительной мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины. Выступая в Королевском институте международных отношений, он призвал не допустить такого развития событий. Также Залужный напомнил, что украинское контрнаступление в июне прошлого года обернулось провалом, поскольку страны Запада не предоставили ВСУ достаточного количества военной техники. News.ru