Зеленский назвал мотив нежелающих вступления Украины в НАТО стран

Приглашения Украины в НАТО не одобряют те, кто хочет оставить место для диалога с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

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«К сожалению, страны-лидеры [НАТО] еще не избавились от желания не закрывать полностью двери из РФ — по моему мнению, это мое впечатление», — сказал он.

Он добавил, что скептицизм в отношении этой инициативы сохраняет Германия.

Ранее Зеленский рассказал, что Киев ждет команду из Вашингтона, которая даст ответ по «плану победы». Он добавил, что в США поделились обратной связью в отношении плана сразу же, как только он был представлен.